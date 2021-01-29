إيران توافق على إطلاق سراح طاقم ناقلة النفط الكورية المحتجزة

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء إن وزارة الخارجية الإيرانية قررت الإفراج عن أفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية، التي كان الحرس الثوري الإيراني قد احتجزها بدعوى تلويث البيئة في منطقة الخليج.ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي أمس الثلاثاء قوله إن حكومتي البلدين ضيقتا الخلافات ونسقتا الإعلان المتعلق بالإفراج عن الطاقم الكوري الجنوبي.وقد احتجز الحرس الثوري الإيراني السفينة "إم تي هانكوك كيمي"، وعلى متنها 20 من أفراد الطاقم، من بينهم 5 كوريين، في مضيق هرمز يوم 4 يناير، بدعوى التلوث البيئي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" إنه بناءً على طلب من حكومة سيول، فقد حصل طاقم السفينة الكورية، التي تم احتجازها بتهمة التسبب في تلوث بيئي في منطقة الخليج على إذن بمغادرة البلاد، في تحرك إنساني من قبل إيران.