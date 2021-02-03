توقعات بتساقط ثلوج كثيفة على كوريا اليوم الأربعاء

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تتساقط الثلوج بكثرة على سيول والمناطق الوسطى الأخرى من البلاد اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن تتساقط ثلوج وأمطار في معظم أنحاء البلاد في الفترة بين مساء الأربعاء وفجر الخميس، حيث يتحرك نظام الضغط المنخفض الواقع في شمال غرب البلاد باتجاه الجنوب الشرقي.وأضاف التقرير أنه من المتوقع تساقط ثلوج يتراوح معدلها بين 5 و15 سنتيمترا في شرق مقاطعة كيونغ كي ومقاطعة كانغ وان، بينما سيتراوح المعدل بين 3 و10 سنتيمترات من الثلوج في سيول وغرب مقاطعة كيونغ كي، وشمال مقاطعة تشونغ تشُنغ، والأجزاء الشمالية الشرقية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ. ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج في المناطق الأخرى، بما في ذلك مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ ومقاطعة شمال جولا وجزيرة جيجو، بمعدل يتراوح بين 1 و5 سنتيمترات خلال هذه الفترة.ودعت الهيئة المسافرين إلى توخي المزيد من الحذر لأن الطرق قد تكون زلقة بعد تساقط الثلوج.