مكتب التحقيقات يطلب من الأحزاب السياسية ترشيح أعضاء للجنة أعضاء للمكتب

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طلب مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين من كل من الحزبيْن الحاكم والمعارض ترشيح عضويْن في اللجنة التي ستوصي بتعيين 23 محققا سيعملون ضمن المكتب.وقال المكتب أمس الثلاثاء إنه قدم الطلب إلى الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في وقت سابق من اليوم، ودعا إلى استكمال عملية الترشيح حتى يوم 16 فبراير الجاري.وسوف تتألف اللجنة، المكونة من سبعة أعضاء، من أربعة أعضاء موصى بهم من قبل الحزبيْن الرئيسيين، بالإضافة إلى رئيس مكتب التحقيقات، ونائب للرئيس، وعضو معين من قبل رئيس المكتب.وبموجب تفويض تبلغ مدته ثلاثة أعوام، سيتم تكليف أعضاء اللجنة بمناقشة واتخاذ قرارات رئيسية بشأن إدارة شؤون الموظفين بالمكتب، بما في ذلك التوصية بالتعيينات الرئاسية لـ23 شخصا سيعملون كمحققين رئيسيين. وقد بدأ المكتب أمس في تلقي الطلبات من المرشحين.ويذكر أنه بموجب قانون مكتب التحقيقات، لا يُسمح لأولئك الذين كانوا يعملون سابقا في النيابة العامة بتشكيل أكثر من نصف عدد الأعضاء.