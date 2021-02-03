وضع الحيوانات الأليفة المصابة بفيروس كورونا في حجر صحي لمدة أسبوعين

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وضع الحيوانات الأليفة في عزل إجباري لمدة أسبوعين إذا ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا.وأعلنت وزارة الزراعة أمس الثلاثاء عن إرشادات الحجر الصحي للحيوانات الأليفة المصابة بفيروس كورونا، بعد اكتشاف حالات منزلية أخيرة تشمل مثل تلك الحيوانات.ووفقا لهذه الإرشادات، ستخضع الحيوانات التي تظهر عليها الأعراض بعد الاتصال بمرضى مصابين بفيروس كورونا لاختبارات تنظمها الحكومات المحلية، وسوف تكون الكلاب والقطط فقط مؤهلة للخضوع لتلك الاختبارات. وحتى تظهر نتيجة الاختبار، سيتم منع الحيوانات الأليفة المصابة من مغادرة منازل أصحابها أو أي مكان آخر للحجر الصحي تحدده الحكومات المحلية.وسوف يتم الاعتناء بالحيوانات الأليفة الخاضعة للحجر الصحي من قبل شخص واحد، سواء كان المالك أو أحد أفراد عائلة المالك، مع إلزام القائم بالرعاية بارتداء أقنعة وقفازات عند ملامسة تلك الحيوانات.