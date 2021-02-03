المرشحة لمنصب نائبة وزير الدفاع الأمريكي تحذر من تهديدات كوريا الشمالية

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قالت "كاثلين هيكس" المرشحة لمنصب نائبة وزير الدفاع الأمريكي، إن كوريا الشمالية وإيران أظهرتا قدرات تشكل بعض التهديد للقوة العسكرية الأمريكية باستخدام خدمات قائمة على أساس المسافات.وأصدرت "هيكس" هذا التحذير أمس الثلاثاء في رد مكتوب تم إعداده لجلسة إقرار تعيينها، حيث قالت أيضا إن تطوير أسلحة فضائية بواسطة الصين وروسيا يشكل التهديد الأكثر إلحاحا وخطورة على الأنشطة الفضائية للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.وأكدت المرشحة على أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي يوفر الردع ضد الهجمات النووية "المحدودة" من قبل دول مثل كوريا الشمالية.وأكدت "هيكس" على أن العلاقة بين نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي والترسانة النووية الأمريكية متكاملة. وأضافت أن كلتا القدرتين تساهمان في ردع أي هجوم ضد الولايات المتحدة، حيث تمثل الأسلحة النووية الأمريكية تهديدا موثوقا بالرد، وأن الدفاع الصاروخي الأمريكي يهدف إلى ردع أي هجوم نووي محدود من قبل كوريا الشمالية أو إيران.