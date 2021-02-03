الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي يسجل أول انخفاض منذ 10 أشهر

Photo : YONHAP News

تراجع حجم الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في شهر يناير الماضي مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق، ليسجل أول انخفاض منذ عشرة أشهر.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي وصل إلى 442,7 مليار دولار أمريكي حتى نهاية الشهر الماضي، بانخفاض يبلغ حوالي 370 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في ديسمبر.وجاء هذا الانخفاض بعد أن ظل احتياطي النقد الأجنبي الكوري ينمو على مدار تسعة أشهر متتالية، كما وصل إلى مستوى مرتفع جديد لمدة سبعة أشهر متتالية.وقال البنك المركزي إن الانخفاض في يناير يرجع إلى انخفاض قيمة العملات الأجنبية الأخرى عند تحويلها إلى الدولار الأمريكي.وقد احتفظت كوريا الجنوبية بمكانتها كتاسع أكبر مالك لاحتياطيات نقدية أجنبية على مستوى العالم في نهاية ديسمبر، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.