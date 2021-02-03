كوريا تحصل على لقاحات شركة فايزر من خلال نظام الاستيراد السريع

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تسريع عملية الموافقة على لقاحات فيروس كورونا التي ستصل إلى البلاد خلال هذا الشهر.وفي هذا السياق، ستحصل كوريا على 117 ألف جرعة من اللقاحات التي تنتجها شركة فايزر، أي ما يكفي لتطعيم 60 ألف شخص، وذلك من خلال مرفق "كوفاكس"، وهو برنامج توفير اللقاحات العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية.وصرحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء بأنها ستطلب من وزارة الغذاء وسلامة الأدوية التقدم بطلب لإجراء عملية استيراد سريعة للقاحات فايزر.واتخذت الهيئة هذا القرار بعد اجتماع ضم الوكالتين وخبراء في قطاع الصحة، في وقت سابق من اليوم.ويسمح نظام الاستيراد السريع باستيراد الأدوية غير المصرح بها اللازمة للتعامل مع حالات تفشي الأمراض المعدية وأزمات الصحة العامة. وقد تم استيراد "ريمديسيفير"، وهو علاج مضاد لفيروس كورونا، بموجب نفس النظام في العام الماضي.