اليابان تحتج رسميا على التقرير الدفاعي الكوري

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قدمت الحكومة اليابانية احتجاجا على تقرير كوريا الجنوبية الدفاعي الرسمي لعام 2020، ووصفته بأنه "مؤسف وغير مقبول".واستدعت وزارة الدفاع اليابانية الملحق العسكري في سفارة كوريا الجنوبية لدى اليابان بعد ظهر أمس الثلاثاء للاحتجاج على ما جاء في التقرير الدفاعي الكوري الأخير.وقال المتحدث باسم الوزارة "تاكيشي إيشيكاوا" في مؤتمر صحفي إن المحتوى المتعلق بقضية دوكدو لا يتوافق مع موقف اليابان، وأضاف أن طوكيو ستطالب بشدة برد مناسب من قبل سيول. وعلى وجه الخصوص، احتجت الحكومة اليابانية على انتقادات سيول بشأن مطالبات القادة اليابانيين بجزر دوكدو، وأن حادث المواجهة الذي وقع في 2018 بين طائرة استطلاع يابانية ومدمرة كورية جنوبية، هما السبب في تدهور العلاقات بين البلدين.وكانت وزارة الدفاع الكورية قد نشرت تقريرها الرسمي الذي تصدره كل سنتين أمس الثلاثاء، حيث أشارت فيه إلى اليابان على أنها "دولة مجاورة"، وليس "شريكا" كما ذكرت في الماضي، مما يعكس العلاقات المتوترة بين البلدين.