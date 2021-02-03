واشنطن تقول إنه لم يتقرر أي شيء بعد بشأن محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الثلاثاء إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وأنها تركز في الوقت الحالي على استعادة التحالفات.وأصدر السكرتير الصحفي للبنتاغون "جون كيربي" هذا الموقف في إيجاز صحفي عندما سئل عن محادثات تكاليف الدفاع للقوات الأمريكية المتمركزة في آسيا، حيث قال إن الولايات المتحدة تدرس نشر قواتها حول العالم وحجم مساهماتها، موضحا أنه ليس لديه بيانات محددة لذكرها بخصوص تقاسم التكاليف في الوقت الحالي.وأشار أيضا إلى أن وزير الدفاع "لويد أوستن" يتطلع إلى التشاور مع الشركاء المهمين للولايات المتحدة في آسيا والمحيط الهادئ، وقال إن الوزارة ملتزمة باستعادة التحالفات والمشاركات والصداقات الأمريكية حول العالم.