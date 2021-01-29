زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا إلى أكثر من 400

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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مرة أخرى إلى ما فوق 400، قبل حلول عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الأسبوع القادم.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم اكتشاف 467 إصابة جديدة طوال يوم أمس، وبالتالي ارتفع عدد الحالات المتراكمة في البلاد إلى 79 ألفا و311 حالة. وقد ارتفع الرقم اليومي بمقدار 131 عن اليوم السابق، وارتفع إلى ما فوق 400 مرة أخرى لأول مرة منذ 4 أيام، وسط استمرار التجمعات الصغيرة في المستشفيات ودور رعاية المسنين وأماكن العمل والمرافق الإصلاحية.ومن بين الحالات المكتشفة طوال يوم أمس الثلاثاء، كانت هناك 433 حالة إصابة محلية المصدر، بينما تم اكتشاف 34 حالة لدى الوافدين من الخارج. وكان هناك أكثر من 300 حالة إصابة محلية في منطقة العاصمة الكبرى، بما في ذلك 184 إصابة في سيول، و107 في مقاطعة كيونغ كي، بينما أبلغت أجزاء أخرى من البلاد عن 124 حالة.وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا بمقدار 6، لتصل إلى ألف و441، بمتوسط معدل وفيات يبلغ 0,82%. وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا من ذوي الأمراض الخطيرة 220، بانخفاض أربعة عن اليوم السابق.