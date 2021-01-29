توقعات بتحرك 4.38 مليون شخص يوميا خلال عيد رأس السنة القمرية في كوريا

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من المتوقع أن يتنقل حوالي 4 ملايين و380 ألف شخص يوميا خلال فترة عيد رأس السنة الجديدة القمرية في كوريا، والتي ستبدأ يوم 12 من هذا الشهر.جاء ذلك في تقرير بعنوان "أوضاع المرور خلال فترة العيد" أعده معهد النقل الكوري، بناء على مسح أجراه على 9 آلاف و398 أسرة كورية منذ يوم 7 من الشهر الماضي وعلى مدار 20 يوما.وطبقا للتقرير، من المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم التنقلات بدءا من يوم 10 من هذا الشهر وعلى مدار 5 أيام حوالي 21 مليونا و920 ألف شخص، وأن يبلغ عدد السيارات التي تستخدم الطرق السريعة يوميا خلال هذه الفترة حوالي 4 ملايين و10 آلاف سيارة، وهو ما يقل بحوالي 32.6% بالمقارنة مع فترة العيد من العام الماضي، وذلك نتيجة لتوصية الحكومة بالامتناع عن التنقلات لمنع انتشار فيروس كورونا.لكن 16.9% من المشاركين في المسح قالوا إنهم لم يضعوا خطة للتنقل بعد، وهو ما سيمثل متغيرا رئيسيا في حجم التنقل الفعلي.واعتمادا على نتائج المسح تم إعداد خطة للتعامل مع أوضاع المرور خلال فترة العيد.ونصحت وزارة الأراضي والنقل بعدم استخدام مراكز الاستراحة على الطرق السريعة خلال فترة العيد، كما قالت إنها ستقوم بفصل خطوط الحركات للمداخل في مراكز الاستراحة، وستسمح بشراء الأطعمة المعلبة منها فقط، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا من خلال إلزام جميع مراكز الاستراحة بتدوين أسماء الزوار باستخدام شفرات "كيو آر"، والدخول بالطريقة الإلكترونية، ونشر المزيد من طواقم التوجيهات فيها.