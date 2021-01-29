الحزب المعارض يؤكد على ضرورة مساءلة الحكومة الحالية في الانتخابات القادمة

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اقترح "جو هو يونغ" زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" المعارض الكبير أن تبدأ الأحزاب السياسية في إجراء مناقشات للتوصل إلى حلول للمشاكل الناجمة عن وباء كورونا.جاء ذلك في في كلمة ألقاها "جو" أمام البرلمان، حيث اتهم الحكومة والحزب الحاكم بالعمل بشكل متأخر على وضع تشريع لنظام التعويضات عن الأضرار الناجمة عن وباء كورونا، وهو نفس النظام الذي كان حزبه يسعى إليه، مؤكدا على أن حزبه يتعاون بشكل فعال في المناقشات ذات الصلة بالدفعة الرابعة من المعونات المالية، وذلك في غضون النطاق الذي تسمح به الأوضاع المالية الوطنية.كما انتقد "جو" بشدة الإجراءات الحكومية المتأخرة المتعلقة بمكافحة الوباء، بما في ذلك الفشل في الحصول مبكرا على اللقاحات، والاعتراض على السماح بإجراء الفحوص الذاتية.كما قال إن الحزب المعارض الكبير سيعمل على تقديم أموال الطوارئ إلى أصحاب المشروعات الذاتية ومتناهية الصغر، وإعفائهم من الرسوم العامة لمدة 3 أشهر، إلى جانب تقديم أموال الطوارئ إلى المناطق الريفية، ودعا إلى إنشاء لجنة خاصة للتعامل مع أوضاع ما بعد انتهاء الوباء، من أجل إعداد استراتيجية مستقبلية.وانتقد الحكومة والحزب الحاكم قائلا إنهما لعبا دورا كبيرا في ارتفاع أسعار العقارات بسبب الفشل في سياسات الحكومة العقارية، وانتهاك سيادة القانون من خلال عزل أحد القضاة، ودعا إلى مساءلتهما في الانتخابات التكميلية التي ستجري في شهر أبريل القادم.وحول الادعاءات بأن حكومة الرئيس "مون جيه إين" كانت تنوي إقامة مفاعلات نووية في كوريا الشمالية، طالب "جو" بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والكشف عن محتوى الـ"يو إس بي" الذي قدمه الرئيس الكوري الجنوبي إلى الزعيم الكوري الشمالي.