حزب العدالة يقرر عدم تقديم مرشحين لانتخابات عمدة سيول وبوسان

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قرر حزب العدالة التقدمي، المعارض الصغير، أمس الأربعاء عدم تقديم مرشحين في الانتخابات التكميلية لمنصب عمدة سيول وعمدة بوسان التي سيتم إجراؤها في أبريل، بعد طرد زعيمه الأسبوع الماضي بسبب فضيحة اعتداء جنسي.وأعلن الحزب هذا القرار في اجتماع لجنته الوطنية، قائلا إنه لن يخوض الانتخابات الفرعية في سيول وبوسان.وقال المتحدث باسم الحزب "جونغ هو جين" إن الحزب قرر عدم تقديم مرشحين، كوسيلة للالتزام بمبدأ السياسات المسؤولة.وقد استقال "كيم جونغ تشول" من منصبه كرئيس للحزب يوم الاثنين الماضي بعد اعترافه بالتحرش الجنسي بنائبة من نفس الحزب، وتم طرده من الحزب بعد ذلك بثلاثة أيام.ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات التكميلية لمنصبي عمدة سيول وعمدة بوسان يوم 7 أبريل، حيث ظل المنصبان شاغرين منذ انتحار عمدة سيول "بارك وون سون" في يوليو واستقالة عمدة بوسان "أوه كيو دون" في أبريل، بسبب اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي لكل منهما.