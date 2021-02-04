كوريا تحصل على 2.7 مليون جرعة لقاح من مرفق كوفاكس

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من المتوقع أن تحصل كوريا الجنوبية على ما لا يقل عن 2.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال النصف الأول من هذا العام، من خلال مرفق "كوفاكس" الدولي التابع لمنظمة الصحة العالمية، ومن المرجح أن يتم تخصيص مليوني جرعة لكوريا الشمالية.وقد كشف مرفق "كوفاكس"، وهو برنامج عالمي لتوفير اللقاحات تابع لمنظمة الصحة العالمية، عن خطط مفصلة لتخصيص أكثر من 330 مليون جرعة لـ145 دولة في النصف الأول من هذا العام، بحيث يتم تغطية حوالي 3.4% من مجموع عدد السكان في تلك الدول.وأعلن المرفق عن خطة التوزيع المؤقتة في إحاطة صحفية عقدت عبر الإنترنت أمس الأربعاء، حيث قال إنه سيتم تخصيص 336 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" و1.2 مليون جرعة من لقاح "فايزر" في النصف الأول إلى تلك البلدان.وسوف تحصل كوريا الجنوبية على ما لا يقل عن 117 ألف جرعة من لقاح "فايزر" و2.59 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، الذي سيتم إنتاجه في شركة "إس كيه بايو ساينس" الكورية الجنوبية.وتكفي الكمية الإجمالية لتطعيم 1.35 مليون شخص، لأن كلا اللقاحين يتطلب جرعتين.