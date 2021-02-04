الرئيس مون يتفقد التدريبات التجريبية للتطعيم بلقاحات كورونا في مطار إنتشون

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تفقد الرئيس "مون جيه إين" تدريبا تجريبيّا مشتركا بين السلطات العسكرية والمدنية أمس الأربعاء، استعدادا للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في وقت لاحق من هذا الشهر.وخلال الزيارة المفاجئة إلى مبنى الشحن رقم 2 التابع لشركة الخطوط الجوية الكورية في مطار إنتشون الدولي، دعا "مون" إلى اتخاذ استعدادات محكمة، وشجع المسؤولين المشاركين في التدريبات.ويذكر أنه من المقرر أن يتم في نهاية فبراير الجاري نقل اللقاحات التي ستصل إلى مطار إنتشون على الفور إلى مركز لوجستي في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة "كيونغ كي"، قبل شحنها إلى مركز اللقاحات بالمركز الطبي الوطني في سيول.ودعا "مون" الجنود والشرطة والمدنيين إلى بذل قصارى جهدهم لإنجاح حملة التطعيم، وطلب من المشاركين تكرار التدريبات، حتى لا تقع حوادث مؤسفة مثل فقدان اللقاحات أو اختلال سلاسل التبريد.وأطلعت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" الرئيس "مون" على التدريبات، كما أطلعه المفوض العام للشرطة الوطنية "كيم تشانغ يونغ" على خطط الطوارئ لمواجهة المشكلات في مركبات التخزين، أو محاولات السرقة أو الهجمات الإرهابية.