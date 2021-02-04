سيول تنسق مع واشنطن لاستخدام أموال إيران المجمدة لدفع رسوم الأمم المتحدة

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أوشكت كوريا الجنوبية على الانتهاء من مناقشاتها مع الولايات المتحدة حول مسألة استخدام أموال النفط الإيراني المجمدة لدى البنوك الكورية في تسديد رسوم عضوية طهران في الأمم المتحدة.وقال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية للصحفيين أمس الأربعاء إنه لم يتبق سوى الأمور الفنية فقط بشأن تحويل الأموال، بعد الانتهاء من الجزء الأكبر من المحادثات بين واشنطن وسيول. وتعتقد سيول أن دبلوماسيتها الاستباقية لحل مشكلة الأموال الإيرانية المحجوزة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية، كان لها تأثير إيجابي على الجهود المبذولة لإطلاق سراح معظم أفراد طاقم ناقلة النفط المحتجزة "إم تي هانكوك كيمي".وفي محادثة هاتفية مساء الثلاثاء، أبلغ نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" نظيره الكوري الجنوبي بأن طهران مستعدة للإفراج عن 19 من طاقم الناقلة الكورية الجنوبية البالغ عددهم 20 شخصا. وكان الحرس الثوري الإيراني قد صادر الناقلة في 4 يناير بتهمة التلوث البحري. ولكن وفقا للشركة المشغلة للناقلة المحتجزة، يواصل أفراد الطاقم إقامتهم داخل السفينة التي ترسو على بعد ستة أميال من ميناء بندر عباس الإيراني، على الرغم من الإعلان عن إطلاق سراحهم. كما قالت الشركة إنه سيكون من الصعب عودة جميع أفراد الطاقم إلى بلادهم على الفور، لأن تشغيل السفينة يتطلب 13 شخصا على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي جائحة كورونا وتنوع جنسيات الطاقم إلى تعقيد الأمر أيضا. وعلى وجه الخصوص، فإن 11 من أفراد الطاقم من ميانمار، التي تم إغلاق مطاراتها بسبب الانقلاب العسكري الأخير هناك.