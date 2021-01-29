تمديد حظر البيع على المكشوف في البورصة الكورية حتى 2 مايو

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قررت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية تمديد حظرها للبيع على المكشوف في الأسواق المالية حتى 2 مايو.واتخذت لجنة الخدمات المالية، التي تعد أعلى هيئة رقابية مالية في البلاد، هذا القرار خلال اجتماع طارئ عقدته أمس الأربعاء.وعند استئناف البيع على المكشوف في 3 مايو، سيقتصر السماح على الأسهم المدرجة في مؤشر "كوسبي 200" و"كوسداك 150"، بينما سيستمر الحظر على بقية الأسهم.يذكر أن لجنة الخدمات المالية فرضت حظر البيع على المكشوف لمدة 6 أشهر في مارس الماضي، عند تقلب الأسواق المالية في أعقاب تفشي فيروس كورونا، ثم تم تمديد الحظر لمدة 6 أشهر أخرى مع استمرار الوباء. وقد أرادت السلطات المالية استئناف البيع على المكشوف، لكنها تراجعت في مواجهة احتجاجات المستثمرين الأفراد، الذين يشكون من أن عدم عدالة السوق تضر بهم.وتخطط لجنة الخدمات المالية لإكمال الإصلاحات النظامية، لجعل النظام أكثر عدلا للمستثمرين الأفراد، قبل استئناف البيع على المكشوف في مايو.