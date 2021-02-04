كوريا الجنوبية تخضع لرقم قياسي من قيود الاستيراد في عام 2020

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واجهت كوريا الجنوبية عددا قياسيّا غير مسبوق من قيود الاستيراد من شركائها التجاريين في العام الماضي، بسبب تزايد نزعة الحمائية في جميع أنحاء العالم وسط تفشي جائحة كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن الوكالة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار "كوترا" اليوم الخميس، فقد خضعت كوريا الجنوبية لما مجموعه 228 لائحة استيراد من 26 دولة، حتى نهاية عام 2020.ويمثل هذا أكبر رقم على الإطلاق من قيود الاستيراد المفروضة ضد كوريا الجنوبية، والتي تشمل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية، بالإضافة إلى التحقيقات في الممارسات المشتبه بها.وقد ظلت القيود في ارتفاع مستمر، حيث بلغ عددها 117 في عام 2011، ثم 166 في عام 2015، و210 في عام 2019.وفي العام الماضي، استحوذت إجراءات مكافحة الإغراق على الجزء الأكبر من اللوائح، حيث بلغ عددها 164، في حين بلغ عدد إجراءات الحماية 54، والرسوم التعويضية 10.