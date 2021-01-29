الحكومة الكورية تخطط لتوفير 830 ألف مسكن جديد

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أعلنت الحكومة الكورية عن خطة لتوفير 830 ألف مسكن في مختلف أنحاء البلاد حتى عام 2025، منها 320 ألفا في منطقة العاصمة سيول، بحيث تكون نسبة 80% منها بنظام التمليك وليس الإيجار.وصرحت وزارتا "الأراضي والنقل" و"المالية والاستراتيجية" وبلدية سيول اليوم بأنها أعدت خطة "التوسع الخاص لتوفير مساكن في المدن الكبرى"، التي تركز أولا على تطوير المناطق القريبة من محطات المترو والمناطق شبه الصناعية ومناطق الإقامة منخفضة الطوابق من أجل توفير 306 ألف مسكن، بناء على خطة وزير الأراضي "بيون تشانغ هو".وإذا اقترح أصحاب الأراضي أو الشركات الخاصة مناطق يمكن ترشيحها للتطوير في المدن الكبرى على مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية، فسوف يمكن للحكومات المحلية الشروع بسرعة في مراجعة الاقتراحات في حالة موافقة ثلثي عدد أصحاب الأراضي على التطوير قبل مرور عام واحد من اختيار المناطق المخصصة للتطوير. وأضافت وزارة الأراضي أنها تخطط لتقصير فترة المشروع إلى أقل من 5 سنوات من خلال تطبيق نظام المسار السريع، كما قررت الحكومة رفع الكثير من القيود ذات الصلة، بما في ذلك تخفيف القيود المعمارية.وصرحت الوزارة بأنها ستخفض أيضا نسبة التبرعات الأرضية للبيوت المؤجرة بشرط تنفيذ المشروعات من طرف القطاع العام، ولن تفرض المساهمات المالية الخاصة للأرباح التجاوزية لإعادة البناء.