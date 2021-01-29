صناعة بناء السفن الكورية تنتعش في عام 2021

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سجلت أكبر ثلاث شركات كورية لبناء السفن، وهي الشركة الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة سام سونغ للصناعات الثقيلة وشركة ديه وو لبناء السفن والهندسة البحرية، بداية جيدة منذ بداية هذا العام من خلال الفوز المتتالي بعدة عقود، بعد أن ظلت تعاني من ركود شديد في العام الماضي.وطبقا لما قالته صناعة بناء السفن المحلية اليوم، زاد حجم العقود التي فازت بها الشركات الكورية الشهر الماضي زيادة كبيرة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث تلقت الشركة الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية يوم 5 من الشهر الماضي طلبات شراء 6 حاويات ضخمة، كما فازت بعقود لبناء 14 سفينة تبلغ قيمتها الإجمالية مليارا و420 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي وحده. وبالمقارنة مع شهر يناير من العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة العقود التي أبرمتها الشركة 430 مليون دولار، فإن قيمة ما حصلت عليه في يناير من هذا العام يتجاوز ثلاثة أضعاف ما حصلت عليه في يناير من العام الماضي.كما فازت شركة سام سونغ للصناعات الثقيلة بعقد خاص لبناء ناقلة للغاز الطبيعي المسال، وعقد آخر لبناء حاويتين كبيرتين، ليبلغ إجمالي قيمة عقودها 400 مليون دولار، بينما لم تكن قد فازت بأي عقد في شهر يناير من العام الماضي.أما شركة ديه وو التي كانت قد فازت بأول عقد لبناء السفن في بداية شهر فبراير من العام الماضي، فقد فازت في الشهر الماضي بعقد خاص لبناء ناقلتين كبيرتين للغاز الطبيعي المسال، كما يتوقع أن تفوز بعقد خاص لبناء 10 ناقلات كبيرة للنفط خلال هذا الشهر، وأن تبلغ قيمة العقد حوالي مليار دولار.ويقول الخبراء إنه من المتوقع أن تشهد صناعة بناء السفن العالمية ازدهارا كبيرا خلال هذا العام، وأن تستفيد من ذلك الصناعة الكورية التي تحتل المركز الأول عالميا في هذا المجال.وتوقع تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الخارجي التابع للبنك الكوري للاستيراد والتصدير أن يزداد حجم العقود التي تفوز بها شركات بناء السفن الكورية خلال هذا العام بنسبة 23.1% بالمقارنة مع العام الماضي، بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليارا و500 مليون دولار.