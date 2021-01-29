وزيرة الخارجية الكورية ترأس مؤتمر وزراء خارجية دول ميكتا

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أشرفت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" على المؤتمر الـ18 لوزراء خارجية دول "ميكتا" الذي عُقد عبر الفيديو أمس، لتنهي أنشطة الرئاسة الكورية للمؤتمر والتي استمرت منذ شهر فبراير من العام الماضي.تجدر الإشارة إلى أن ميكتا عبارة عن مجموعة من خمس دول هي كوريا الجنوبية والمكسيك وإندونسيا وتركيا وأستراليا.وخلال المؤتمر قامت الدول الأعضاء بفحص النتائج التي أحرزتها خلال السنة الماضية، كما ناقشت توجهاتها المستقبلية، وأعربت عن تقديرها للرسائل التي أصدرتها كوريا كرئيسة للمجموعة، والتي تدعو فيها إلى تعزيز التضامن والتعاون الدوليين في مواجهة جائحة كورونا.وقررت الدول الأعضاء الاستمرار في تعزيز محركات النمو المشترك لديها من خلال التعاون الوثيق فيما بينها، والاستمرار في هذا التوجه بعد أن تسلمت أستراليا رئاسة المجموعة من كوريا.وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الدول الأعضاء بيانا مشتركا أكدت فيه على إرادتها للمساهمة في تعزيز التعددية وتأمين الصحة وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا الراهنة.