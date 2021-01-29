انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر قمة مجموعة الـ7

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنه تم أمس عقد الاجتماعات التحضيرية الأولى لمؤتمر قمة مجموعة الـ7 الذي من المقرر عقده في بريطانيا في شهر يونيو القادم.ويذكر أن كوريا ستحضر قمة السبع الكبرى تلبية لدعوة من بريطانيا التي ترأس دورتها الحالية.وخلال الاجتماعات التحضيرية، قال الوفد الأمريكي إنه اختار "إعادة الإعمال على نحو أفضل للجميع" كموضوع لمؤتمر القمة القادم، واقترح مناقشة قضايا تعزيز التعاون في مجالات الصحة وتغير المناخ والتنمية والديمقراطية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى بحث وضع رؤية مستقبلية شاملة ومستدامة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.ومن جانبه أوضح الوفد الكوري السياسات الكورية الخاصة لمكافحة وباء كورونا والتعامل مع تغير المناخ، وأكد على ضرورة توسيع دعم الآليات متعددة الأطراف، بما في ذلك مشروع "كوفاكس" الدولي الخاص بشراء وتوزيع اللقاحات بشكل مشترك، وتعزيز دور منظمة الصحة العالمية، وتعزيز التجارة الحرة، وتقوية الحوكمة في الفضاء السيبراني من أجل مكافحة الأخبار الكاذبة.