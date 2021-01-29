ترشيح فيلم ميناري لجائزة افضل فيلم أجنبي في مهرجان القفاز الذهبي

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كشفت جمعية المراسلين الأجانب في هوليوود التي تشرف على جوائز القفاز الذهبي السينمائية أمس عن الأفلام المرشحة للدورة الـ78 من مراسم توزيع الجوائز.وفي مجال الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم أجنبي، تم اختيار خمسة أفلام بما فيها فيلم "ميناري"، وهو فيلم من إنتاج شركة أسسها الممثل الأمريكي المشهور "براد بيت"، ويتناول قصة أسرة كورية هاجرت إلى الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، بناء على قصة حقيقية لمخرجة الفيلم الأمريكية ذات الأصل الكوري "لي آيزاك جونغ".وقام بأدوار البطولة في الفيلم عدد من الممثلين الكوريين، بمن فيهم الممثلة "يون يو جونغ"، كما جرت معظم الحوارات في الفيلم باللغة الكورية.وقد عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان "صن دانس" السينمائي في العام الماضي حيث فاز بالجائزة الكبرى للجنة التحكيم وجائزة المشاهدين، ثم فاز بأكثر من 50 جائزة في الولايات المتحدة وحدها لدرجة أن وسائل الإعلام الأمريكية قالت إنه جدير بأن يتم ترشيحه لجوائز الأوسكار في العديد من المجالات.خاصة فازت الممثلة الكورية "يون" بـ20 جائزة بما فيها جائزة أفضل ممثلة مساعدة، لكنها لم تُرشح لجوائز القفاز الذهبي.ومن المتوقع أن تقام مراسم جوائز القفاز الذهبي التي تعد من أهم جوائز السينما في الولايات المتحدة الأمريكية، جنبا إلى جنب مع جوائز الأوسكار يوم 28 من هذا الشهر عبر الإنترنت.