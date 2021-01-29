كوريا الـ23 عالميا في مستوى الديمقراطية

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قال تقرير صادر عن مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن كوريا الجنوبية تحتل المركز الثالث والعشرين من بين 167 دولة في العالم من حيث درجة نضوج الديمقراطية.وأوضح التقرير الصادر بعنوان "مؤشر الديمقراطية لعام 2020"، عن وحدة البحوث التابعة للمجلة أن كوريا حصلت على 8.01 نقطة من إجمالي 10 نقاط لتحتل المركز الـ23.ورغم أن مركز كوريا للعام الماضي لم يتغير بالمقارنة مع العام الأسبق، إلا أن درجتها ارتفعت بمقدار 0.01 نقطة لتنضم إلى "مجموعة الدول الديمقراطية الكاملة"، بعدما كانت ضمن "الدول الديمقراطية ذات العيوب".تجدر الإشارة إلى أن الوحدة البريطانية ظلت منذ عام 2006 تقيس درجات التقدم الديمقراطي لـ167 دولة من خلال تقييم 5 مجالات، وهي: عملية الانتخابات والتعددية، ووظيفة الحكومة، والتشارك السياسي، والثقافة السياسية، وحرية الشعب.ومنذ عام 2008 تم تصنيف كوريا كدولة ديمقراطية كاملة باستمرار حتى عام 2015، إلا أنها صُنفت منذ ذلك الحين ضمن مجموعة الدول الديمقراطية ذات العيوب حتى عام 2019، ثم عادت إلى مجموعة الدول الديمقراطية الكاملة في العام الماضي.