بايدن يتعهد بمراجعة موقف القوات الأمريكية حول العالم

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قال تقرير نشر ته وكالة رويترز للأنباء إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قال إن الولايات المتحدة ستجري مراجعة لموقف قواتها حول العالم، مؤكدا أنه سيلغي سحب الجنود الأمريكيين من ألمانيا، الذي كان قد أمر به الرئيس السابق "ترامب".وأدلى "بايدن" بهذه التصريحات أمس الخميس في أول خطاب له عن السياسات الخارجية، معلنا أن "أمريكا قد عادت".وقال "بايدن" إن وزير الدفاع "لويد أوستن" سيقود المراجعة التي ستضمن أن موقف الولايات المتحدة العسكري يتماشى مع الأمن القومي والأولويات الدبلوماسية للبلاد.وتناول "بايدن" أيضا بعض التطورات العالمية الأخيرة في روسيا وميانمار واليمن، بالإضافة إلى التحديات التي جلبتها الصين وتغير المناخ.وقال "بايدن" إنه خلال الأسبوعين الماضيين ظل يوجه دعوات إلى أقرب حلفاء أمريكا، ومن بينهم بريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية، لإصلاح التعاون وإعادة بناء قوة التحالفات الديمقراطية التي انهارت على مدى السنوات الأربع الماضية، بسبب الإهمال وسوء المعاملة.