دراسة مبكرة تظهر فاعلية لقاح فايزر بنسبة 90% بعد تلقي الجرعة الأولى

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أظهرت الأبحاث الأولية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجته شركة "فايزر" كان فعالا بنسبة 90% بعد 21 يوما من تلقي الجرعة الأولى.ووفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية أمس الخميس، قدم فريق بحثي من جامعة "إيست أنغليا" التحليل الأولي على حوالي 500 ألف شخص تلقوا اللقاح، بالاشتراك مع شركة "بيو إن تيك".وبعد تحليل دراسة سابقة، قال كبير الباحثين "باول هنتر" إن فاعلية اللقاح كانت صفر تقريبا بعد حوالي 14 يوما من الجرعة الأولى، ولكن بعد اليوم الرابع عشر، ارتفعت المناعة تدريجيّا لتصل إلى حوالي 90% بعد اليوم الحادي والعشرين.وقال "هنتر" إن ذلك يشير إلى أن جرعة واحدة من اللقاح عالية الحماية، رغم أنها قد تستغرق ما يصل إلى 21 يوما.كما قال إنه من غير المؤكد إلى متى ستستمر هذه المناعة بدون تلقي الجرعة الثانية، ولكن من غير المرجح أن تنخفض بدرجة كبيرة خلال الأسابيع التسعة التالية.