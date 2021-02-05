رئيس المحكمة العليا يصدر اعتذارا بعد إقالة البرلمان لأحد كبار القضاة

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اعتذر رئيس المحكمة العليا "كيم ميونغ سو" للجمهور عن إثارة القلق، بعد قرار البرلمان بعزل القاضي "ليم صونغ سو"، وهو أول اتهام برلماني لقاضٍ ما زال في منصبه.وفي اجتماع مع الصحفيين أمس الخميس، قال "كيم" أيضا إن إقرار البرلمان لمقترح عزل القاضي "أمر مؤسف".ويعد هذا هو الاعتذار الثاني الذي يصدره رئيس القضاة، بعد اعتذاره في اليوم السابق عن نفيه الكاذب فيما يتعلق بالمحادثات مع القاضي "ليم"، حيث قال "ليم"، وهو أحد كبار القضاة في محكمة بوسان العليا، إنه سعى إلى تقديم استقالته خلال اجتماعه مع رئيس المحكمة العليا في مايو الماضي، بعد ثلاثة أشهر من قيام محكمة في سيول بتبرئته من تهم إساءة السلطة، لكنها أقرت بأنه وقع في "أفعال غير دستورية" في التدخل في إحدى المحاكمات.وكشف "ليم" عن تسجيل لمحادثة مع رئيس القضاة "كيم"، قال فيها "كيم" إنه سيتعرض لانتقادات من البرلمان إذا قبل استقالة "ليم" في أثناء جريان إجراءات العزل البرلمانية.واعتذر "كيم" لاحقا عن ذلك، قائلا إنه شعر بأنه سيكون من غير المناسب أن يستقيل "ليم" في منتصف فترة ولايته.