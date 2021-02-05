رئيس الوزراء ينفي مزاعم وجود خطة لبناء محطة نووية في كوريا الشمالية

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قال رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" إن إدارة "مون جيه إين" لم تخطط قط لبناء محطة نووية في كوريا الشمالية.وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال جلسة استجواب برلمانية أمس الخميس، التي نفى خلالها المزاعم التي أثارها حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي.كما أكد على أن السعي إلى مثل تلك الخطط أمر مستحيل في ظل الظروف الحالية، وأعرب عن أسفه لـ"الخطاب غير الواقعي" الذي تسبب في انزعاج الجمهور.واتهم رئيس الوزراء حزب المعارضة بشن هجمات ذات دوافع سياسية ضد الحكومة، وقال إنه لم يتم إجراء أي نقاش مع الولايات المتحدة حول هذه القضية.وفيما يتعلق بشريحة الذاكرة الإلكترونية التي سلمها الرئيس "مون" إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال قمتهما في أبريل 2018، والتي تزعم المعارضة أنها تحتوي على خطة تتعلق بالمحطة النووية، قال "تشونغ" إنه لا يمكن الكشف عن محتوياتها نظرا للأعراف والمبادئ الدبلوماسية المعمول بها.