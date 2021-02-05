النيابة تطلب إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الصناعة السابق

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قدمت النيابة طلبا إلى المحكمة لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الصناعة والطاقة السابق "بيك أون كيو"، لتدخله في تقييم الجدوى الاقتصادية للمفاعل "وولسونغ-1" النووي.وقال مكتب النيابة العامة في "ديجون" أمس الخميس إنه طلب إصدار المذكرة في وقت سابق من اليوم بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة الأعمال.وقالت النيابة إن الوزير السابق أساء استخدام سلطاته في عملية تقييم ثاني أقدم مفاعل في البلاد، الذي قررت الحكومة إغلاقه في عام 2019، قبل ثلاث سنوات من الموعد الأصلي للإغلاق.وادعى مجلس المراجعة والتفتيش في وقت سابق أن الوزير "بيك" أمر مسؤولين بالتأكد من الإغلاق المبكر والفوري للمفاعل.وتشتبه النيابة أيضا أن الوزير تدخل في إدراج قضية إغلاق المفاعل كمعيار لتقييم أداء رئيس الشركة المشغلة للمفاعل النووي.ويتهم الوزير السابق أيضا بالتورط في قضية إتلاف 530 وثيقة متعلقة بالمفاعل، والتي تم بالفعل في إطارها القبض على 3 مسؤولين بالوزارة وتوجيه الاتهام إليهم الشهر الماضي.ومن المعروف أن الوزير السابق نفى معظم التهم في أثناء استجواب النيابة في أواخر الشهر الماضي.