مستشار الأمن القومي الأمريكي يقول إن مراجعة سياسة كوريا الشمالية جارية

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" أمس الخميس إن الولايات المتحدة لا تزال تجري مراجعة لسياستها تجاه كوريا الشمالية.ووفقا لرويترز، أدلى "سوليفان" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، عندما سئل عما إذا كان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يعتزم مواصلة الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، أو قد يجتمع مع زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون".وقال المستشار الأمني إن "بايدن" أبلغ الرئيس الكوري "مون جيه إين" الليلة الماضية بأن المراجعة جارية، وأن الولايات المتحدة ستتشاور عن كثب مع حلفائها، خاصة مع كوريا الجنوبية واليابان، في تنفيذها.كما قال إن وزارة الدفاع ستقود مراجعة عالمية لوضع القوات الأمريكية، وسيتم تجميد سحب القوات الأمريكية من ألمانيا.وقالت إدارة "بايدن" إنها تجري مراجعة شاملة لسياستها تجاه كوريا الشمالية، في ظل تقديرها بأن سياسات الإدارات السابقة أدت إلى تفاقم القضية النووية لكوريا الشمالية.