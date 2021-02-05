ارتفاع فائض الحساب الجاري الكوري بـ26% في عام 2020

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ارتفع فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية بحوالي 26% في العام الماضي، على الرغم من تفشي جائحة كورونا.ووفقا بيانات مؤقتة صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، فقد سجل فائض الحساب الجاري للبلاد 11.51 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي.وقد ظل الحساب الجاري يسجل ارتفاعا لمدة 8 أشهر متتالية، منذ أن سجلت البلاد عجزا قدره 3.33 مليار دولار في أبريل من العام الماضي.ويعد الفائض في ديسمبر أكبر بمقدار 2.5 مرة مقارنة بالرقم المسجل في العام الأسبق.وسجل ميزان السلع فائضا قدره 10.5 مليار دولار في ديسمبر، متجاوزا الفائض المسجل في نوفمبر البالغ 5.6 مليارات دولار.ووصل فائض الحساب الجاري لعام 2020 بأكمله إلى 75.28 مليار دولار، بزيادة 26.14% مقارنة بالعام الأسبق.