محكمة كورية تقرر الشروع في إجراءات إعادة تأهيل شركة إي ستار للطيران

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قالت محكمة سيول الخاصة بإعادة التأهيل أمس الخميس إنها قررت الشروع في إجراءات إعادة تأهيل شركة "إي ستار" للطيران بناء على طلب تقدمت به الشركة.وبموجب هذا القرار، ستخضع شركة "إي ستار" لعملية إعادة تأهيل سيديرها شخصان اختارتهما المحكمة، بمن فيهما رئيس الشركة "كيم يو سانغ".وكانت نقابة العمال لطياري شركة "إي ستار" قد طالبت المحكمة بالاستغناء عن مسؤولي الشركة عند اختيار الذين سيديرون عملية إعادة التأهيل.ويتوجب على شركة "إي ستار" تسجيل سندات إعادة التأهيل، وحق ضمان إعادة التأهيل، والأسهم في المحكمة اعتبارا من يوم التاسع عشر من فبراير وحتى الرابع من مارس المقبل.وإذا لم تلتزم بهذا التسجيل قبل انتهاء المهلة، فسيتسبب ذلك في فقدان حقوقها.كما يتوجب على الشركة تقديم خطة لإعادة تأهيلها حتى يوم العشرين من مايو القادم.وكانت شركة "إي ستار" قد قدمت طلبا للمحكمة يوم الخامس عشر من شهر يناير الماضي لاتخاذ الإجراءات القضائية لإعادة تأهيلها.