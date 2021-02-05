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الدولية

واشنطن تدعم تقديم مساعدات إنسانية لبيونغ يانغ

Write: 2021-02-05 12:53:20Update: 2021-02-05 13:27:18

واشنطن تدعم تقديم مساعدات إنسانية لبيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لتخفيف معاناة الشعب في كوريا الشمالية، رغم أنها لا تتفق مع النظام الحاكم فيها.
ونقل تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الولايات المتحدة تسعى جاهدة للعمل بطريقة لا تضر بالشعب الكوري الشمالي، وأنها ستستمر في دعم الجهود الدولية الرامية إلى توفير المساعدات الإنسانية الحيوية لبيونغ يانغ.
وأضاف المتحدث أن الحكومة الأمريكية تشارك في الجهود الهادفة لزيادة تقديم مساعدات إنسانية للمواطنين الكوريين الشماليين الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن واشنطن بذلت جهودا لإعفاء المساعدات الإنسانية المقدمة لبيونغ يانغ من العقوبات الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" سيدرس الحفاظ على مناصب المبعوثين الخاصين أو تعيين مبعوث جديد  لشؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
الجدير بالذكر أن حكومة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" لم تعين مبعوثا خاصا لشؤون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية منذ أن استقال المبعوث السابق "روبرت كينغ" في يناير 2017.
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