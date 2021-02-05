وزارة الخارجية الكورية تصدر تقريرها الرسمي لعام 2020

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أصدرت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة تقريرها الرسمي لعام 2020.وقالت الوزارة إن التقرير يشمل الإنجازات الدبلوماسية التي حققتها الحكومة الكورية خلال عام 2019، بما في ذلك مواصلة تنفيذ عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وتعزيز التعاون الدبلوماسي المتوازن مع الدول الأربع المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، وإحراز نتائج جيدة في السياسات الهادفة إلى تقوية التعاون مع الدول الجنوب والشمال.وقالت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" إن الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية قد تغيرت بشكل سريع في عام 2019 ، حيث شهدت تقدما وركودا بشكل متكرر.وأضافت أن الحكومة الكورية الجنوبية قد قامت بدور نشط لمواصلة زخم الحوار بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وبذلت جهودا لإدارة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية بشكل مستقر.وأكدت الوزيرة "كانغ" أن حكومة سيول قد وسعت دبلوماسية التعاون مع الدول الأربع المحيطة بشبه الجزيرة الكورية من خلال التواصل الاستراتيجي، وعززت جهودها لتنويع الدبلوماسية الكورية من خلال تنفيذ سياسات جديدة تستهدف تقوية العلاقات مع الدول الجنوب والشمال.