الموافقة على لقاح أسترازينيكا بشرط تقديم نتيجة التجارب السريرية

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خلصت لجنة استشارية مستقلة إلى أنه يمكن للحكومة الكورية أن توافق على لقاح شركة أسترازينيكا الممضاد لفيروس كورونا، بشرط أن تقدم الشركة نتائج التجارب السريرية الجارية حاليا للقاح في الولايات المتحدة.كما أوصت اللجنة بأن تقوم لجنة من خبراء التطعيم بإجراء المزيد من المشاورات بشأن تطعيم كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما بهذا اللقاح.جاء ذلك في اجتماع للجنة المداولات المركزية للصيادلة عقدته وزارة سلامة الغذاء والأدوية أمس الخميس، حيث قالت اللجنة إن هذا اللقاح يصلح فقط لمن تتجاوز أعمارهم 18 عاما، مثلما يحدث في أوربا، لكنها دعت إلى التعامل مع كبار السن بحذر، مشيرة إلى عدم وجود وثائق كافية حول فعالية اللقاح لدى المسنين.وأشارت اللجنة إلى أن التشوهات في مراحل التجارب السريرية تقع ضمن النطاق المسموح به، لكنها نصحت بالمراقبة المستمرة حتى بعد إصدار موافقة على التشوهات التي قد تقع في الجهاز العصبي، بما فيها التهاب النخاع المستعرض.كما نصحت اللجنة النساء الحوامل بعدم تلقي اللقاح، مؤكدة على ضرورة إخبار الأمهات المرضعات بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللقاح يتم إفرازه في حليب الثدى أم لا.