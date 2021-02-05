سيول وواشنطن تتقفان على التوصل السريع إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع

Photo : KBS News

عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الجمعة أول مفاوضات بشأن تقاسم تكاليف الدفاع منذ انطلاق حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدين".وتقاسم الجانبان الآراء على ضرورة التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التحالف والاستعداد الدفاعي المشترك بين سيول وواشنطن، وهو ما يعتبر محورا رئيسيا للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الجانبين الكوري والأمريكي بحثا القضايا المتعلقة بسبل تضييق الفجوة في وجهتي نظرهما والتوصل إلى اتفاق يمكن للجانبين قبوله.واتفق الجانبان على عقد جولة أخرى من المفاوضات في أقرب وقت ممكن، وأن يتم تحديد جدول أعمال الجولة القادمة من خلال القنوات الدبلوماسية.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اتفقتا في شهر مارس من العام الماضي على زيادة حصة كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع لعام 2020 بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي بسبب معارضة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"على المبلغ المتفق عليه.