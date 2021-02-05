الموافقة على علاح كورونا بالأحسام المضادة في كوريا الجنوبية

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قررت لجنة التقييم الأخير التابعة لوزارة سلامة الغذاء والأدوية اليوم الجمعة السماح باستخدام دواء "ليكي روناج" المضاد لفيروس كورونا بالأجسام المضادة، من إنتاج شركة "سيلتريون" الكورية، بشرط أن تقدم الشركة للحكومة نتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية.وقالت اللجنة إن شركة "سيلترون" قدمت الوثائق الكافية المتلقة بنتائج المرحلتين الأولى والثانية من الاختبارات السريرية ونتائج الاختبارات غير السريرية، وشرحت أيضا خطتها لإدارة التشوهات والإنتاج والجودة، مشيرة إلى أنها أجرت تحقيقات مكثفة في سلامة العلاج وفعاليته.وأضافت أنه سيتم تحديد نطاق استخدام العلاج لمرضى كورونا البالغين ذوي الحالات الخطرة وذوي العلامات المرضية الخفيفة والمتوسطة.ومن جانبها، قالت وزارة سلامة الغذاء والأدوية إنها ستقوم بالإشراف على إجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للعلاج، حتى بعد الموافقة على استخدامه.بهذا سيكون دواء "ليكي روناج" العلاج الأول لمرضى كورونا في كوريا الجنوبية، والثالث في العالم الذي يتم التحقق منه على مستوى العالم.