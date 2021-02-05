صادرات كوريا من الكيمتشي تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق العام الماض

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سجل حجم الصادرات الكورية من المخلل التقليدي "كيمتشي" أعلى مستوى له على الإطلاق في العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك وشركات الأغذية الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات الكيمتشي 144 مليونا و510 آلاف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 37.6% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن الكيمتشي الكوري تم تصديره إلى أكثر من 80 دولة حول العالم، حيث بلغت قيمة الصادرات الكورية من الكيمتشي إلى اليابان 71.1 مليون دولار في العام الماضي، لتصل حصة اليابان من إجمالي صادرات الكيمتشي 49.2%، وتلتها كل من الولايات المتحدة بـ23 مليونا و60 ألف دولار، وهونغ كونغ بـ7 ملايين و760 ألف دولار، وتايوان بـ5 ملايين و870 ألف دولار.كما تم تصدير مليون و60 ألف دولار من الكيمتشي إلى أورغواي، و730 ألف دولار للإمارات العربية المتحدة، و230 ألف دولار إلى قطر.وأرجعت الشركات الكورية المصنعة للكيمتشي السبب في زيادة حجم الصادرات إلى حصول الكيمتشي على إقبال مستمر على مستوى العالم، وزيادة شهرته كغذاء يعزز المناعة منذ تفشي فيروس كورونا.وقالت شركة "سي جي" إن حجم صادراتها من الكيمتشي قد شهد زيادة بنسبة 25% على مستوى العالم في العام الماضي، فيما زادت حجم صادراتها للولايات المتحدة بنسبة 45%.أما قيمة واردات كوريا الجنوبية من الكيمتشي فبلغت 152 مليونا و430 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 16.4% مقارنة بالعام الأسبق.