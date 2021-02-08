الشركات اليابانية تعاني من ركود بسبب قيود التصدير لكوريا

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قال تقرير صحفي ياباني إن الشركات اليابانية تعرضت لضربة كبيرة بعد أن بدأت الشركات الكورية الجنوبية في تقليل اعتمادها الشديد على اليابان في صناعة أشباه الموصلات الرئيسية وشاشات العرض، نتيجة لقيود التصدير التي فرضتها طوكيو على سيول.ونقلا عن بيانات صادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية، قال تقرير نشرته وكالة "نيكي نيوز" اليابانية أمس الأحد إن صادرات اليابان من مادة "فلوريد الهيدروجين" إلى كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 75 بالمائة العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق. ويعتبر هذا انخفاضا بنسبة 90 في المائة تقريبا مقارنة بالأرقام قبل قيود الصادرات.وأضاف التقرير أن الشركات اليابانية المصنعة للكيماويات، مثل "ستيلا كيميفا" و"موريتا كيميكالز"، قد تكبدت خسائر سنوية تبلغ حوالي ستة مليارات ين في مبيعاتها إلى كوريا الجنوبية.كما أشار التقرير إلى أن صادرات اليابان من المادتين الأخريين، "بوليميد الفلور" والمادة المقاومة للضوء، لم تنخفض كثيرا، حيث وافقت الحكومة اليابانية على تصديرهما بعد فترة وجيزة من قيود التصدير.