تقرير يؤكد عدم تأثير كورونا سلبيا على صادرات مستحضرات التجميل الكورية

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تجاوز حجم صادرات مستحضرات التجميل الكورية مستوى 7 مليارات دولار في العام الماضي على الرغم من جائحة كورونا.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية أمس الأحد أن حجم صادرات مستحضرات التجميل الكورية بلغ 7 مليارات و575 مليونا و170 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 16.1% مقارنة بالعام الأسبق.وكانت الصادرات الكورية من مستحضرات التجميل قد سجلت زيادة بأكثر من 10% للعام السابع على التوالي منذ عام 2012، ثم انخفضت لتصل نسبة الزيادة إلى 4.2% في عام 2019، لكنها تجاوزت 10% مرة أخرى في العام الماضي.ويرجع السبب في زيادة صادرات مستحضرات التجميل الكورية إلى حصولها على رواج كبير، خاصة في الصين والولايات المتحدة والدول الأوربية.وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات مستحضرات التجميل الكورية إلى الصين بلغت 3.81 مليار دولار، بزيادة نسبتها 24.5%، وللولايات المتحدة بنسبة 21.6%، واليابان وفيتنام و59.2%، و18% على التوالي.كما أشار إلى أن حصة الصين من إجمالي حجم صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل قد زادت من 46.7% عام 2019 إلى 50.3% العام الماضي.أما حجم واردات كوريا من مستحضرات التجميل فبلغ مليارا و482 مليونا و620 ألف دولار في العام الماضي، بانخفاض نسبته 6.2%، مسجلا بذلك انخفاضا للعام الثاني على التوالي.