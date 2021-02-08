وزير الأراضى يتوقع عرض أكثر من 320 ألف مسكن في سيول

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قال وزير الأراضي في الحكومة الكورية الجنوبية "بيون تشانغ هُم" إنه يمكن توفير أكثر من 320 ألف مسكن في سيول، معربا عن ثقته في خطة الحكومة التي كشفت عنها مؤخرا لتوفير المساكن.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن خطة لبناء حوالي 800 ألف مسكن جديد في جميع أنحاء البلاد، منها 323 ألف مسكن في منطقة العاصمة سيول، على مدى السنوات الأربع القادمة، من خلال مشروعات إنشاء وإعادة تطوير وإعادة إعمار في المدن الكبرى.وأضاف الوزير "بيون" في مقابلة مع "كي بي إس" أمس الأحد أن رقم 800 ألف مسكن هو تقدير متحفظ للغاية، كما يمكن بناء أكثر من 320 ألف منزل في سيول.وأوضح وزير الأراضي أن نسبة المناطق المشاركة في خطة الحكومة للإمداد المنزلي لمنطقة سيول الكبرى التي تم الإعلان عنها يوم 4 أغسطس من العام الماضي قد تجاوزت 25 بالمائة. وتوقع "بيون" نسبة مشاركة مماثلة في أحدث خطة لتوفير المساكن، حيث ستقدم الحكومة المزيد من الحوافز وتمضي قدما بسرعة في تنفيذ الخطة.