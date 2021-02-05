تمديد وقت عمل المطاعم والمقاهي خارج سيول إلى الساعة 10 مساء

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قررت الحكومة الكورية تخفيف قيود التباعد الاجتماعي عن المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية في المناطق خارج منطقة العاصمة اعتبارا من اليوم الاثنين.وأعلنت الحكومة أنه يمكن للمطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية في المناطق خارج منطقة العاصمة فتح أبوابها حتى الساعة 10 مساء بدلا من 9 حاليا. وسيشمل هذا القرار حوالي 580 ألف شركة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمرافق الرياضية الداخلية وغرف الكاريوكي.وسوف تظل سيول والمناطق المحيطة بها في مقاطعة كيونغ كي وإنتشون خاضعة للإغلاق حتى الساعة 9 مساء، حيث قررت الحكومة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي الحالية من المستوى 2.5 لمنطقة سيول الكبرى، والمستوى 2 لبقية البلاد، سارية المفعول حتى نهاية عطلة رأس السنة القمرية يوم 14 فبراير، وذلك وسط المخاوف المستمرة من انتشار فيروس كورونا.كما ستبقي الحكومة الكورية أيضا الحظر المفروض على التجمعات الخاصة لخمسة أشخاص أو أكثر في جميع أنحاء البلاد خلال هذه الفترة.