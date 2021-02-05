فرض تدابير خاصة على المتاجر الكبرى في كوريا قبل عيد رأس السنة القمرية

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قررت الحكومة الكورية فرض تدابير حجر صحي خاصة على المتاجر الكبرى وتجار التجزئة على نطاق واسع قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمنع حدوث ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وقالت القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة أمس الأحد إنها أجرت مناقشات في هذا الشأن بعد تلقي تقرير من وزارة الصناعة حول إجراءات الحجر الصحي الخاصة بمنشآت التوزيع قبل العطلة.وقررت الحكومة فرض مجموعة من الإجراءات المضادة لوباء كورونا على المتاجر الكبرى ومنافذ البيع بالتجزئة الرئيسية، بما في ذلك تهوية وتطهير المرافق وارتداء الأقنعة. وستبقي الحكومة أيضا على الحظر المفروض على تذوق الطعام واختبار المنتجات في متاجر مستحضرات التجميل والأحداث داخل المتاجر التي قد تجذب الجماهير.وتخطط الحكومة لإجراء عمليات تفتيش في الموقع على كبار تجار التجزئة كل يوم حتى نهاية العطلة يوم 14 فبراير.