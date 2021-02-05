فريق منظمة الصحة العالمية يجد أدلة مهمة تربط وباء كورونا بسوق الأسماك في ووهان

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أفادت تقارير صحفية بأن فريق الخبراء التابعين لمنظمة الصحة العالمية الذي يحقق في منشأ فيروس كورونا قد وجد "أدلة مهمة" في مدينة " ووهان" بمقاطعة "هوبي" الصينية.وقال عضو الفريق "بيتر داجاك" في تصريحات أدلى بها لوكالة بلومبرغ للأنباء أول من أمس السبت، إن المحققين وجدوا بعض "القرائن الحقيقية" التي تظهر دور سوق المأكولات البحرية في مدينة "ووهان" في انتشار الفيروس.وقد بدأ فريق التحقيقات التابع لمنظمة الصحة العالمية منذ يوم 19 يناير الماضي زياراته للمستشفيات ومعاهد أبحاث الفيروسات وسوق هوانان للمأكولات البحرية في مدينة ووهان التي شهدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في شهر ديسمبر من عام 2019.وأضاف "داجاك" أن التحقيقات التي أجراها الفريق في سوق الأسماك قد أسفرت عن نتائج مهمة، مشيرا إلى أنه رغم إغلاق السوق وتنظيفها فور اكتشاف الإصابات، إلا أنه لا تزال هناك بعض الأدلة حول ما كان يحدث هناك في وقت اندلاع الوباء.وتوقع "داجاك" أن يعلن الفريق نتائج تحقيقاته بشكل عام قبيل مغادرته الصين بعد غد الأربعاء.