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المحلية

عدم تمديد وقت تشغيل وسائل النقل العام في سيول خلال عطلة رأس السنة القمرية

Write: 2021-02-08 11:17:12Update: 2021-02-08 11:26:24

عدم تمديد وقت تشغيل وسائل النقل العام في سيول خلال عطلة رأس السنة القمرية

قررت مدينة سيول عدم تمديد وقت تشغيل وسائل النقل العام خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في محاولة للحد من التحركات العامة والسيطرة على أي ارتفاع محتمل في الإصابات بفيروس كورونا.
وأعلنت حكومة المدينة عن هذا القرار، وطالبت المواطنين بالامتناع عن التحرك خلال العطلة.
ويذكر أن مدينة سيول كانت قد اعتادت على توسيع عمليات تشغيل قطارات الأنفاق والحافلات داخل المدينة وزيادة الحافلات التي تتوقف في المقابر التي تديرها المدينة خلال عطلة عيد رأس السنة القمرية وعطلة عيد الحصاد "تشوسوك"، لكنها قررت عدم اتخاذ مثل تلك الخطوات في العطلة القادمة، مع الحفاظ على أوقات تشغيل وسائل النقل العام كما هي في أيام الإجازات العادية.
وسوف تطبق الحكومة تدابير خاصة مضادة لانتشار فيروس كورونا خلال العطلة، مع تعقيم المنشآت في محطات الحافلات أكثر من ثلاث مرات كل يوم.

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