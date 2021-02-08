تخفيف التدابير الخاصة عن المحلات العامة في سيول بعد عيد رأس السنة القمرية

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تخطط الحكومة الكورية لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستخفف من قرار إغلاق المحلات العامة داخل منطقة سيول الكبرى في الساعة التاسعة مساء، بعد مراقبة الوضع لمدة أسبوع.ويجيء ذلك بعد أن قررت الحكومة تخفيف القيود على المحلات العامة في المناطق الواقعة خارج منطقة العاصمة اعتبارا من اليوم الاثنين، لتصبح ساعات الإغلاق عند العاشرة ليلا بدلا من التاسعة، وهو ما يشمل حوالي 580 ألف شركة خارج منطقة العاصمة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والمرافق الرياضية الداخلية وغرف الكاريوكي.ولكن لا تزال سيول والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك مقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون، خاضعة لحظر فتح أبوابها بعد التاسعة مساء.وقال وزير الداخلية "جون هيه تشول" في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين إن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستمدد موعد الإغلاق لمنطقة العاصمة بعد مراقبة الوضع عن كثب حتى نهاية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وأضاف أن الحكومة تستعد أيضا لتعديلات محتملة في مستويات التباعد الاجتماعي الحالية من خلال التشاور مع الخبراء والجماعات المدنية.