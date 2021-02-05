زيادة الصادرات تسهم في تخفيف الركود الاقتصادي في كوريا الجنوبية

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قال معهد التنمية الكوري في تقرير نشره أمس الأحد إن الاستهلاك المحلي يتعرض لركود حاد بسبب الموجة الثالثة من وباء كورونا في البلاد، لكن زيادة الصادرات تساعد إلى حد ما على تخفيف جزء من الركود الذي يعاني منه الاقتصاد.وأرجع المعهد السبب في الركود الاقتصادي الكوري إلى التراجع الحاد في الاستهلاك والتوظيف، وأشار في تقريره إلى أن حجم مبيعات التجزئة قد شهد تراجعا بنسبة 2% في شهر ديسمبر من العام الماضي، وأن حجم المبيعات ببطاقات الائتمان سجل انخفاضا بنسبة 14.45 في شهر يناير الماضي.وتوقع التقرير أن تستمر ظاهرة الانخفاض في الاستهلاك لفترة من الزمن بسبب مواصلة إجراءات التباعد الاجتماعي المعززة.وأضاف أن مؤشر ثقة المستهلك شهد زيادة في يناير الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 95.4 نقطة.وانخفض عدد الموظفين في شهر ديسمبر من العام الماضي بمقدار 628 ألفا، مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وشهدت الصادرات الكورية زيادة بنسبة 11.4% في يناير الماضي، وفي مقدمتها أشباه الموصلات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والسيارات.