هيون ديه تؤكد عدم إجراء محادثات مع آبل بشأن تطوير سيارات كهربائية ذاتية القيادة

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صرحت شركتا "هيون ديه" و"كيا" الكوريتان للسيارات بأنهما لا تجريان محادثات مع شركة "آبل" الأمريكية حول تطوير سيارات كهربائية ذاتية القيادة، لكنهما تدرسان التعاون في تطوير سيارات كهربائية ذاتية القيادة مع عدد من الشركات الأجنبية، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الشأن.وكانت بعض وسائل الإعلام قد قالت يوم الثامن من شهر يناير الماضي إن هناك محادثات جارية بين مجموعة "هيون ديه" للسيارات وشركة "آبل" حول إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة.وكانت مجموعة "هيون ديه" التي تمتلك حصة مسيطرة في شركة "كيا"، قد قالت في بيان أصدرته في شهر يناير إنها تجري محادثات مع شركة "آبل"، وأضافت أنه لم يتم التوصل إلى أي نوع من الاتفاقيات، معترفة بذلك بصحة الأنباء التي تفيد بأن المحادثات جارية بينها وبين "آبل".الجدير بالذكر أن وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت يوم الجمعة الماضي أن شركة "آبل" أجرت محادثات مع شركتي "هيون ديه" و"كيا" الكوريتين حول إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة، لكن المحادثات توقفت مؤخرا بشكل مؤقت.وأضافت الوكالة إن إعلان الشركتين الكوريتين والتقارير الأخرى قد أثارت قلق شركة "آبل" التي تحافظ على سرية مشروع التطوير لسنوات، مشيرة إلى أنه من غير الواضح متى سيتم استئناف المحادثات بين الجانبين.