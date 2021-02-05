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الكوريتان

كوريا الشمالبة تأمر الجيش بالقيام بدور رئيسي في المشروعات الاقتصادية

Write: 2021-02-08 12:35:49Update: 2021-02-08 13:22:34

كوريا الشمالبة تأمر الجيش بالقيام بدور رئيسي في المشروعات الاقتصادية

Photo : YONHAP News

أمرت كوريا الشمالية جيشها بالقيام بدور ريادي في المشروعات الاقتصادية للبلاد مع احتفالها بالذكرى الثالثة والسبعين على تأسيس الجيش.
وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إن الجيش الشعبي الكوري الشمالي يجب أن يكون نموذجا في قيادة تلك المشروعات التي ينفذها الحزب لبناء الدولة الاشتراكية.
وأكدت الصحيفة على أهمية قيام الجيش بدور رئيسي في العمليات العسكرية المدنية  المشتركة في المناطق التي يتمركز فيها، مشيرة بذلك إلى أن كوريا الشمالية عازمة على تعبئة جيشها في مشروعات التنمية الاقتصادية الإقليمية.
كما أكدت الصحيفة أن الجيش تحت سيطرة حزب العمال، وأن الجيش يجب أن يعمل لصالح الحزب.
وكانت كوريا الشمالية قد قامت في العام الماضي بتعبئة الجيش في عمليات إعادة بناء ما دمرته الفيضانات، وإجراءات الحجر الصحي.
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