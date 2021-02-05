تحليل يؤكد فاعلية حظر التجمعات أكثر من تقليل ساعات العمل للمتاجر

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وفقا لنتائج تحليل للبيانات الضخمة، انخفض حجم تحركات السكان في كوريا الجنوبية بشكل فعلي بعد أن فرضت الحكومة حظرا على التجمعات لأكثر من 5 أشخاص اعتبارا من يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي.وقالت شركة "كي تي" للاتصالات إنها قامت بإجراء تحليل لبياناتها الضخمة للتعرف على التغييرات في حجم تحركات السكان في مناطق سيول، وقد أشارت نتائج التحليل إلى أن حجم تحركات السكان في منطقة "كانغ نام" في جنوب شرق العاصمة سيول بعد الساعة التاسعة مساء المحظور فيها افتتاح المتاجر، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من العام الماضي، كان أقل بـ50% مقارنة بحجمها من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء.وقد بدأ حجم تحركات السكان يزداد قبل الكريسماس رغم القيود المفروضة على ساعات العمل للمتاجر، لكنه انخفض بشكل كبير بعد إصدار حظر على التجمعات لأكثر من 5 أشخاص.كما أشارت نتائج التحليل إلى أن حظر التجمعات قد أثر إيجابيا على عمليات الحجر الصحي، حيث انخفض المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في شهر يناير الماضي إلى نصف المستوي الذي كان عليه في شهر ديسمبر من العام الماضي.